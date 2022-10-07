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ТАСС

Politico: Киеву больше всего необходимы западные средства ПВО

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Мокрушин

По данным газеты, украинские интересы лоббирует бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Украина пересматривает список своих приоритетов относительно поставок западных вооружений, в настоящее время Киеву нужны в основном средства противовоздушной обороны. Украинские интересы лоббирует бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщила в четверг газета Politico.

Как отмечает издание со ссылкой на данные Пентагона, Украина получит зенитно-ракетные комплексы NASAMS к ноябрю. Такие системы могут сбивать беспилотники, вертолеты и ракеты противника. Между тем неназванный украинский чиновник сказал газете, что ЗРК недостаточно для целей противовоздушной обороны, Киеву необходимы вооружения средней и большой дальности. Как пишет издание, страны Запада неохотно передают собственные передовые средства ПВО, а на заключение контрактов и обучение украинских военных обращению с вооружениями уйдут годы.

На этой неделе Расмуссен проводит встречи с американскими чиновниками в Вашингтоне. Как сообщает Politico, он встретился с представителями Белого дома и Конгресса США, а затем отправляется в Европу. В столицу США он направился с "миссией" из Киева, где разрабатывал вместе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком киевское соглашение о безопасности. В документе излагается необходимость долгосрочной помощи Запада Украине в сфере безопасности.

С содержанием плана ознакомлен президент Украины Владимир Зеленский. Ермак и Расмуссен заверили украинского лидера в том, что в долгосрочной перспективе Европа и США не будут вынуждены оснащать украинские силы, поскольку Киев сможет самостоятельно обеспечивать свою оборону, указывает Politico.

Как пишет издание, вопросы противовоздушной обороны Украины, вероятно, будут обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО на следующей неделе, которая пройдет в Брюсселе. Там же пройдет заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, состоящей из 50 стран. 

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Проекты
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