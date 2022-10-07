Министр обороны Турции: Отданы приказы ВМС и ВВС на случай греческой милитаризации островов в Эгейском море

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Турции резко высказался по поводу планов Греции осуществить переброску своих войск и техники на острова в Эгейском море. На основании ранее подписанного договора, острова в Эгейском море объявлены демилитаризованной зоной и обладают так называемым «невоенные статусом», являясь при этом частью Греции.

По словам главы турецкого Минобороны, если Греция затеет переброску на острова военной техники и личного состава, то Турция предпримет все меры для противодействия этому.

Хулуси Акар:

Мы не собираемся отступать. Мы не сделаем ни шагу назад в этом плане ни за столом переговоров, ни буквально на самих этих землях.

Такое заявление турецкий министр сделал в ходе своего выступления в Национальном университете обороны.

Хулуси Акар добавил, что уже отданы соответствующие приказы боевому составу ВВС и ВМС Турции.

При этом Акар намекнул на то, что стоять за намерениями пойти по пути милитаризации греческих островов в Эгейском море могут и не сами Афины, а «третья сторона». По заявлению главы турецкого Минобороны, «какая бы сила ни стояла за этими намерениями, мы полны решимости милитаризации островов греческой армией не допустить».

Источник изображения: topwar.ru

Акар:

Ради этого мы готовы принять любые решения в рамках наших государственных интересов и вопрос национальной безопасности.

Ранее в США заявили о намерении создать свою очередную военную базу - теперь в греческом порту Александруполис. Это совсем недалеко от турецкой границы. В Анкаре такое намерение расценивают как угрозу нацбезопасности Турции.