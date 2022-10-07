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Интерфакс-АВН

Российские разведчики отработали на учении ОДКБ в Казахстане выполнение задач в тылу условного противника

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Учения коллективных сил ОДКБ в Казахстане
Учения коллективных сил ОДКБ в Казахстане.
Источник изображения: iz.ru

Екатеринбург. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Российские разведчики отработали на специальном учении Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2022" в Казахстане сбор информации о планах условного противника, обнаружение его объектов и передачу их координат на командный пункт, сообщил объединенный пресс-центр учений ОДКБ в четверг.

"Боевые группы разведчиков, прибывшие на учение из Белоруссии, Казахстана, России, обнаружили важные объекты условного противника и передали координаты на совместный командный пункт, нарушили систему управления незаконных вооруженных формирований, разведали их планы действий. Выполнив задачи главного штаба учения, разведгруппы скрыто вернулись в пункт базирования", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что военнослужащие разведывательных подразделений коллективных сил ОДКБ были доставлены в район выполнения задач десантно-штурмовым способом. Для этого было задействовано звено вертолетов Ми-8.

Учения проходили как в дневное, так и в ночное время. При этом использовались ночные приборы разведки и наблюдения.

"В совместном специальном учении разведки "Поиск-2022" принимают участие органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, России", - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, на территории Казахстана с 26 сентября проходят учения сил ОДКБ - "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022"и "Эшелон-2022". Они продлятся до 13 октября. В них принимают участие более 6,5 тыс. человек, в том числе от РФ - более 200 военных. Также задействовано свыше 850 единиц техники.

Основу российского контингента составят подразделения Центрального военного округа.

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