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РИА Новости

В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла

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Государственная Дума
Государственная Дума.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла, сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев.

"Одновременно два председателя наших комитетов - по безопасности и по обороне - написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме... Внимание, вопрос: где (все это)?" - сообщил Гурулев в эфире "России 1".

Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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