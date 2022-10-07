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ТАСС

Госдеп ищет компании, которые проследят за расходованием выделенной Украине помощи

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Организации должны будут ежеквартально отчитываться о своих наблюдениях

ТАСС, 6 октября. Госдепартамент ищет компании, которые помогут оценить, как расходуются средства, предоставленные правительству Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом свидетельствует заявка дипведомства, размещенная в среду на правительственном портале.

Из нее следует, что Госдеп ищет компании, которые способны предоставить услуги по "документированию, мониторингу и оценке результатов дополнительной помощи Украине в размере $14,8 млрд, плюс любые дополнительные суммы, <...> одобренные для Украины Конгрессом США". Компании, которые возьмутся предоставлять такие услуги, должны будут ежеквартально отчитываться о своих наблюдениях, отмечает Госдеп. 

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Украина
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