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ТАСС

Крикалев: перекрестные полеты США и РФ позволяют странам поддерживать присутствие на МКС

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам назвал новым этапом сотрудничества запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Анной Кикиной

КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЕННЕДИ /США/, 6 октября. /ТАСС/. Соглашение о перекрестных полетах между Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Роскосмосом позволяет специалистам двух стран развивать сотрудничество в вопросе сохранения присутствия на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в среду журналистам в Космическом центре имени Джона Кеннеди (штат Флорида) исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Мы начали новый этап", - заявил Крикалев, комментируя запуск корабля Crew Dragon, в экипаже которого Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. "Возникло такое предложение - вполне логичное. Оно было, кстати, с американской стороны, и мы его поддержали, потому что [оно] имело технический смысл", - указал он.

По словам Крикалева, соглашение о перекрестных полетах "реально увеличивает надежность системы, увеличивает сопротивляемость разным отказам". "Если вдруг возникнет какая-то проблема со стартом корабля, со стыковкой корабля, сегмент нашего партнера не останется без специалиста по этому сегменту", - подчеркнул он.

Крикалев отметил, что ситуация перед запуском Crew Dragon 5 октября могла на практике подтвердить необходимость перекрестных полетов. "Из-за урагана ["Иэн"] полет был перенесен. Если бы он был перенесен больше, если бы были какие-то большие повреждения, то полет мог задержаться. И тогда, действительно, американский сегмент до прилета следующего экипажа при нормальном возврате предыдущего мог бы остаться без американского специалиста", - отметил он.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам подчеркнул, что перекрестные полеты являются не единственным примером двустороннего сотрудничества между странами. "В американском Центре управления полетами есть наши специалисты, в нашем Центре управления полетами есть американские специалисты. И эта группа как раз предназначена для поддержки своего ЦУПа", - подчеркнул он.

Крикалев напомнил, что в 2005 году в результате урагана "Катрина" был эвакуирован персонал Центра управления полетами в Хьюстоне (штат Техас). "Группа поддержки американских специалистов, которая сидела в московском ЦУПе, взяла на себя обязанности управления американским сегментом. То есть мы подстраховываемся и на уровне наземных служб, и на уровне специалистов, которые занимаются тренировкой, и на уровне космонавтов теперь тоже делаем перекрестные связи, которые позволяют нам повысить устойчивость системы", - заявил он.

Изначально запуск корабля Crew Dragon был намечен на 3 октября, однако специалисты NASA дважды переносили его из-за урагана "Иэн". Вместе с Кикиной на МКС отправились астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Стыковка с МКС планируется в автоматическом режиме в 16:57 6 октября по времени восточного побережья США (23:57 мск). Продолжительность пребывания экипажа на МКС, как планируется, составит 145 суток.

15 июля Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщал, что это соглашение подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. В рамках программы перекрестных полетов 21 сентября к МКС на борту российского корабля "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22") с космодрома Байконур отправился американский астронавт Фрэнк Рубио. 

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Страны
Россия
США
Япония
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