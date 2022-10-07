Войти
Известия.ru

«Известия» показали работу союзных сил по позициям ВСУ на Авдеевском направлении

400
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Союзные силы планомерно оттесняют противника на Авдеевском направлении. О том, как они работают по позициям националистов показал корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.


По рассказам бойцов, украинские боевики по местности бьют 152-ми снарядами, поднимают коптер и корректируют огонь. Но в ответ получают огонь от союзных войск, сообщил журналист.

«По укреплениям, в которые ВСУ превратили частные дома — выкопали вокруг них траншеи — работают из 120-миллиметровой пушки. Шансов выстоять или укрыться нет», — говорит Александр.

После огня военные пошли на штурм, в результате чего Вооруженные формирования Украины (ВФУ) лишились укрепления. Кроме того, военные уничтожили камеры, с помощью которых противник наблюдал за периметром.

«Мы не сдадим ни метра, на данный момент мы ни метра не отступили, имеем маленькие локальные успехи. Удерживаем противника, наносим точечные удары, производим разведку. Врагу пройти не дали, хотя он пытался пару раз сделать контратаки», — рассказал командир второй роты Первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Вульф.

В конце сентября военкор телеканала «Известия» Семен Еремин показал, как российские военные работают по позициям ВФУ из минометов «Тюльпан» вокруг укрепрайона в поселке Водяное на Авдеевском направлении. Он отметил, что сейчас укрепрайон планомерно разбивается, чтобы дальше российская армия могла выходить на штурм.

5 октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что обстановка на нескольких направлениях стабилизируется. В частности, он указал, что на линии фронта на Краснолиманском направлении ситуация улучшилась, линия обороны укрепляется всеми доступными способами. Кроме того, локальные успехи у российских бойцов есть на Угледарском направлении.


Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С4 Тюльпан
Похожие новости
08.04.2022
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
07.06.2021
Сложности взаимопонимания
08.04.2021
«Вероятность начала большой войны и русской масштабной интервенции на Украину пока что низкая»
20.01.2021
В лидерах — «Коалиция»: дальнобойные гаубицы отправят на юг
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
29.10.2018
Когда расцветет атомный "Тюльпан"
05.10.2016
Маршальский замысел
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 15:54
  • 17
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 07.10 15:48
  • 34436
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.10 15:30
  • 0
Польский корпус охраны пограничья – инструмент по подготовке и проведению диверсий на территориях соседних государств
  • 07.10 10:36
  • 1
Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии
  • 07.10 10:30
  • 1
Наш ответ на провокации Запада однозначно будет адекватным и жестким
  • 07.10 08:48
  • 1
Власти Запорожской области предложили разместить в регионе базу ВМФ России
  • 07.10 07:57
  • 3
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
  • 07.10 05:21
  • 2
США запланировали поставки на Украину 500 снарядов увеличенной дальности M982 Excalibur со спутниковым наведением
  • 07.10 05:11
  • 132
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 06.10 23:04
  • 20
Пополнили запасом: в войска уже призвано более 200 тыс. человек
  • 06.10 16:55
  • 0
ПРОЕКТ CUPPER СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «НОВАТОР МОСКВЫ»
  • 06.10 16:16
  • 2
Эта российская подлодка за считанные минуты уничтожит целые города
  • 06.10 13:36
  • 21
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 06.10 10:38
  • 1
Размещение мобилизованных граждан в автономных условиях
  • 06.10 09:21
  • 1
Российский ЗРК «Оса» уничтожил украинский Су-25