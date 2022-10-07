Войти
РИА Новости

Источник заявил, что сроки разработки экипировки "Легионер" сократят втрое

412
0
0
Экспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве
Экспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Сроки разработки экипировки "Легионер" сократят втрое и завершат к концу 2023 года

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Создание экипировки солдата будущего нового поколения "Легионер" ускорят – научно-исследовательские работы по проекту сократят с изначально предусмотренных двух-трех лет до одного года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Ранее тот же источник рассказал агентству, что "Легионер" будет экипировкой солдата будущего нового поколения, которая придет на смену комплектам "Ратник" и "Сотник".

"Изначально предполагалось, что НИР по экипировке "Легионер" продлятся в течение двух-трех лет, однако заказчик поменял требования и дал задачу ускориться. Таким образом, этот этап работ будет завершен до конца 2023 года", - сказал собеседник агентства.

К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", головным предприятием-разработчиком которой является ЦНИИТочмаш. Сегодня ведется разработка экипировки третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания. "Легионер" принадлежит к четвертому поколению.

Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", экипировка "Сотник" будет сделана из специального полиэтиленового волокна, которое, с одной стороны, сделает экипировку легкой, с другой — обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, "Сотник" может быть оборудован активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.

Впоследствии источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости, что "Сотник" также планируют оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Помимо этого, экипировка нового поколения может получить на оснащение "нанобеспилотники" (дроны массой всего 180 граммов) разработки группы "Кронштадт".

Что касается "Легионера", то его планируемый состав и характеристики пока неизвестны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
БПЛА
Наноиндустрия
Похожие новости
04.10.2022
Российскую экипировку солдата будущего нового поколения назовут "Легионер"
29.08.2022
В России готовятся приступить к концептуальной разработке экипировки четвертого поколения для «солдат будущего»
12.07.2021
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
09.09.2020
«Пилотники», управляемые с земли
14.05.2014
Готовность к технологической войне
26.09.2011
Экипировка солдат будущего
14.04.2010
Поможет ли нам оружием заграница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 15:54
  • 17
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 07.10 15:48
  • 34436
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.10 15:30
  • 0
Польский корпус охраны пограничья – инструмент по подготовке и проведению диверсий на территориях соседних государств
  • 07.10 10:36
  • 1
Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии
  • 07.10 10:30
  • 1
Наш ответ на провокации Запада однозначно будет адекватным и жестким
  • 07.10 08:48
  • 1
Власти Запорожской области предложили разместить в регионе базу ВМФ России
  • 07.10 07:57
  • 3
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
  • 07.10 05:21
  • 2
США запланировали поставки на Украину 500 снарядов увеличенной дальности M982 Excalibur со спутниковым наведением
  • 07.10 05:11
  • 132
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 06.10 23:04
  • 20
Пополнили запасом: в войска уже призвано более 200 тыс. человек
  • 06.10 16:55
  • 0
ПРОЕКТ CUPPER СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «НОВАТОР МОСКВЫ»
  • 06.10 16:16
  • 2
Эта российская подлодка за считанные минуты уничтожит целые города
  • 06.10 13:36
  • 21
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 06.10 10:38
  • 1
Размещение мобилизованных граждан в автономных условиях
  • 06.10 09:21
  • 1
Российский ЗРК «Оса» уничтожил украинский Су-25