СМИ: в администрации США считают возможным захват Крыма украинскими военными

В Белом доме назвали темпы продвижения ВСУ в Херсонской области обнадеживающими, пишет газета The Daily Telegraph

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена полагает, что Вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области. Об этом сообщила в среду британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на американских военных чиновников высокого ранга.

"Захват Крыма Украиной теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов", - утверждал источник издания. По его мнению, нынешние темпы продвижения украинских войск в Херсонской области обнадеживают.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что все села региона будут освобождены в ближайшее время.