Войти
РИА Новости

ЛДПР предложила ввести критерии для частичной мобилизации

376
0
0
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЛДПР подготовила законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя.

Текст законопроекта размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

"Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Согласно тексту проекта, предлагается не распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата.

Также предлагается установить, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас. Согласно документу, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ.

"Граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту", — отмечается в тексте законопроекта.

Кроме того, предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет.

"(Предлагается дать отсрочку) являющимся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов, а также умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы либо прохождения военных сборов", — уточняется в тексте законопроекта.

Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
23.09.2022
Вучич заявил, что Запад ожидал поражения России
23.06.2022
Острый остров: отбита украинская атака на Змеиный в Черном море
09.03.2022
Российские военные сообщили об ударе высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины под Житомиром
22.12.2021
Гарантии безопасности и самая современная ядерная триада. Итоги коллегии Минобороны
20.04.2020
Транспорт войны и мира
10.04.2019
Духовные университеты полковника Квачкова
22.03.2017
Россия пишет новые правила кибервойны (BuzzFeed, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 15:54
  • 17
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 07.10 15:48
  • 34436
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.10 15:30
  • 0
Польский корпус охраны пограничья – инструмент по подготовке и проведению диверсий на территориях соседних государств
  • 07.10 10:36
  • 1
Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии
  • 07.10 10:30
  • 1
Наш ответ на провокации Запада однозначно будет адекватным и жестким
  • 07.10 08:48
  • 1
Власти Запорожской области предложили разместить в регионе базу ВМФ России
  • 07.10 07:57
  • 3
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
  • 07.10 05:21
  • 2
США запланировали поставки на Украину 500 снарядов увеличенной дальности M982 Excalibur со спутниковым наведением
  • 07.10 05:11
  • 132
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 06.10 23:04
  • 20
Пополнили запасом: в войска уже призвано более 200 тыс. человек
  • 06.10 16:55
  • 0
ПРОЕКТ CUPPER СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «НОВАТОР МОСКВЫ»
  • 06.10 16:16
  • 2
Эта российская подлодка за считанные минуты уничтожит целые города
  • 06.10 13:36
  • 21
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 06.10 10:38
  • 1
Размещение мобилизованных граждан в автономных условиях
  • 06.10 09:21
  • 1
Российский ЗРК «Оса» уничтожил украинский Су-25