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Вестник Мордовии

Еще один М1А2 Abrams сожгли в ходе учений

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Источник изображения: Фото: Sina Visitor System

Танк М1А2 Abrams потерян в ходе учений на территории полигона национального учебного центра американской армии Fort Irwin в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

Разные источники сообщают, что боевая машина была уничтожена в результате халатности экипажа, однако, в чем она проявилась, пока не известно.

Судя по обнародованным фотоматериалам, танк загорелся, его быстродействующая противопожарная система не смогла справиться с огнем или она вообще не была задействована. В результате инцидента Abrams получил значительные повреждения, и восстановить его вряд ли представляется возможным, поэтому все закончится списанием.

Источник изображения: Фото: Sina Visitor System

Поначалу отмечалась, что чрезвычайное происшествие случилось с самой совершенной серийной модификацией SEPv3, однако позже выяснилось, что из строя выбыла предыдущая версия SEPv2, поставки которой начали осуществляться четырнадцать лет назад.

Этот образец, как и другие эксплуатирующиеся за океаном танки газотурбинного семейства, имеет многослойное бронирование, усиленное включением обедненного урана. Из такого же материала созданы сердечники 120-мм бронебойных подкалиберных снарядов.

В ходе капитального ремонта изменено внутреннее оборудование, в частности появились новые цветные дисплеи для отображения тактической обстановки автоматизированной системы управления войсками.

Различные проблемы с Abrams случаются достаточно часто, например, можно вспомнить инцидент, произошедший весной 2020 года. Он произошел на территории одной из крупнейших военных баз - Fort Hood, при многочисленных свидетелях. Здесь также загорелся М1, потушить его и растекшееся по бетону топливо не удалось. К счастью, на борту отсутствовали боеприпасы.

Источник изображения: Фото: Sina Visitor System

Летом того же года в ходе ночных стрельб один из танков такого типа по ошибке обстрелял другую машину, находящуюся на дистанции в 2600 метров.

Несмотря на то, что в ходе занятий использовались не боевые, а практические боеприпасы M1002, "цели" были нанесены серьезные повреждения, в частности вырван панорамный тепловизионный прицел, а один из членов экипажа получил осколочное ранение в грудь и лишился нескольких пальцев на руке.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Проекты
2020-й год
Военные учения
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