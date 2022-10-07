Терзать удар: как российские войска применяют тактику активной обороны

Украинские формирования несут тяжелые потери в безуспешном наступлении

Российские войска продолжают отражать натиск превосходящих украинских сил и удерживать свои позиции на нескольких направлениях. Одновременно авиация, артиллерия и ракетные войска наносят удары по подразделениям первого эшелона и резервов ВФУ. По данным Минобороны России, только за сутки в районе Новой Каменки Херсонской области украинские формирования потеряли два танка, четыре БМП и десятки человек. А на николаево-криворожском направлении уничтожено более 230 боевиков, четыре танка и более 40 единиц другой техники. По словам экспертов, российские подразделения ведут активную оборону, при которой нет фиксированной линии фронта.

Рубежи обороны

ВКС России, ракетные войска и артиллерия 5 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований на ряде участков фронта. На андреево-криворожском направлении подразделения российской армии удерживают свои позиции, отражая атаки противника, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, за сутки боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области было уничтожено до 30 боевиков, два танка и четыре БМП.

— К тому, что сейчас происходит, можно применить термин «активная оборона», при которой статичная линия фронта, по крайней мере на этом направлении, не предусматривается, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Идет плавное перемещение вперед-назад. Но любая активная оборона должна рано или поздно упереться в некий стратегический рубеж, после которого отступать уже нельзя. Поэтому для меня пока вопрос, где находится наш стратегический рубеж, который мы уже не сдадим.

Нанесение удара по позициям ВСУ бойцами минометного расчета Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

В ходе боевых действий в Харьковской области потери 14-й механизированной бригады ВФУ составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными, семь бронемашин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами, рассказали в военном ведомстве.

— На Купянском направлении, в районах населенных пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области, ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервов 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Краснолиманском направлении нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВФУ. Уничтожено более 90 военнослужащих и семь единиц бронетехники. Кроме того, огнем артиллерии уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидирован 21 боевик.

Разбитый танк подразделений ВФУ Источник изображения: Фото: РИА Новости

В результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВФУ на Лисичанском направлении, уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами, рассказали в Минобороны.

В результате ракетного удара по подразделениям 102-й бригады теробороны в Запорожской области уничтожено до 30 боевиков и семь единиц автомобильной техники, сообщили в ведомстве.

В результате ударов ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВФУ и 128-й горно-штурмовой бригады уничтожено более 120 военнослужащих, два танка и восемь бронемашин украинских вооруженных сил.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей.

Расчеты реактивной системы залпового огня «Ураган» на боевых позициях в ходе специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 10 пунктов управления ВФУ, пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады, подразделения иностранных наемников и нацформирования, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США. Кроме того, высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».

В воздушном бою истребительной авиацией ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области, рассказали в военном ведомстве.

Войска ПВО за сутки уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, а также 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Новая Каховка и две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Артиллеристы ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 313 самолетов, 157 вертолетов, 2151 беспилотный летательный аппарат, 379 зенитных ракетных комплексов, 5376 танков и других боевых бронированных машин, 861 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6277 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Киевский режим продолжает провокации на Запорожской АЭС, отметили в Минобороны. За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила более 43 снарядов по северной окраине Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Удары наносились из Днепропетровской области. Огневые средства противника были подавлены ответным огнем. Радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, рассказали в ведомстве.

Хладнокровие под огнем

5 октября в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Во время одной из атак украинских формирований на российские позиции старший лейтенант Сергей Попов занял скрытую огневую позицию и выстрелом из противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» уничтожил БМП. Его подразделение более 10 часов сдерживало атаки, уничтожив в ходе боя пять единиц бронетехники и более 20 боевиков, рассказали в ведомстве.

Колонна ефрейтора Максима Мурзенко везла топливо подразделениям российских десантников, когда была обстреляна украинскими диверсантами. От попадания мины одна из машин загорелась. Максим оперативно оказал медпомощь двум раненым сослуживцам и перенес их в безопасное место. После этого, маневрируя, он вывел свою машину из-под огня.

Обстрел позиций противника из гранатомета АГС Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Благодаря грамотным и решительным действиям ефрейтора Максима Мурзенко было своевременно осуществлено снабжение российских подразделений, также сохранены жизни военнослужащих, — заявили в ведомстве.

Выполняя задачу по вскрытию замаскированных позиций украинских формирований подразделение младшего сержанта Ивана Скирды обнаружило в лесополосе опорный пункт. Командир принял решение обойти позиции боевиков и зайти им в тыл. Иван прицельным огнем уничтожил пятерых боевиков.

— Благодаря грамотным действиям младшего сержанта Ивана Скирды вооруженному формированию украинских боевиков был нанесен значительный урон, — заявили в министерстве.

Колонна ефрейтора Александра Черненко, перевозившая груз на позиции обороняющихся российских подразделений, попала под обстрел. Автомобиль потерял ход. Черненко занял оборону и вступил в бой, в ходе которого уничтожил трех боевиков. Украинское подразделение отступило. Александр в кратчайшие сроки восстановил работоспособность автомобиля и доставил груз по месту назначения.

Андрей Федоров

Роман Крецул