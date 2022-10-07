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ТАСС

Россия приступила к работам по проектированию новой космической станции

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: © Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что РФ продолжит использование МКС, пока не построит собственную станцию

КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЕННЕДИ /США/, 5 октября. /ТАСС/. Россия приступает к предварительным работам по проектированию новой орбитальной станции, однако до введения ее в эксплуатацию продолжит использовать Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил в среду исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на пресс-конференции, посвященной запуску корабля Crew Dragon.

"Мы думаем над строительством новой космической станции. Мы начинаем предварительные проектировочные работы. Окончательного решения еще нет, но мы продолжим летать на МКС так долго, сколько строится наша новая инфраструктура. Мы еще не знаем, как она будет построена, какие у нас будут модули, но я уверен, что мы будем продолжать международное партнерство и пока летаем к МКС, и будущая станция, будущая инфраструктура тоже будет с международным партнерством", - сказал он.

Россия продолжит международное сотрудничество на будущих объектах инфраструктуры в космосе. 

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