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Зафиксированы последствия миссии DART

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Миссия DART
Миссия DART.
Источник изображения: noirlab.edu

Ученые из NOIRLab зафиксировали последствия миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), заключающейся в протаранивании астероида Диморф. В результате у объекта образовался длинный хвост. Выводы наблюдений опубликованы на официальном сайте организации.

Проект DART был создан для защиты Земли от столкновений с астероидами и метеоритами. В рамках первой операции космический аппарат врезался со скоростью 6,6 километра в секунду в астероид Диморф, который вращается вокруг более крупного объекта Дидима. Диаметр первого астероида составил 780 метров, а второго — 160 метров.

В результате столкновения орбита Диморфа немного изменилась. Кроме того, сформировался хвост из пыли и обломков, выброшенных с поверхности астероида. Он вытянулся в длинную линию из-за давления солнечного излучения по тому же принципу, по какому образуются шлейфы у комет. Примерная длина хвоста составляет не менее десяти тысяч километров. Это удалось зарегистрировать на Межамериканской обсерватории Серро-Тололо с помощью телескопа SOAR.

В сентябре было опубликовано видео корректировки траектории астероида Дидим в ходе проекта DART.

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Страны
США
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