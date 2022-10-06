Чего ждать от нового украинского корвета в Черном море

После погрома, устроенного ВС РФ украинскому флоту, он пытается восстанавливаться. В Турции для ВМС Украины спущен на воду корвет «Гетман Мазепа». Что несет вероятное появление нового украинского корабля в Черном море?

Можно сколько угодно вспоминать потерю крейсера "Москва", но это не отменяет того факта, что благодаря действиям России военно-морской флот Украины за несколько месяцев почти перестал существовать как организованная боевая сила.

На текущий момент ВМСУ удерживают Днепровский лиман, что в силу обстановки под Херсоном сдерживает ВС РФ, но в то же время не носит характера критической угрозы. У Киева еще есть некоторое количество катеров, но эти катера не выходят в море. Также у Украины остался один боевой корабль – СДК "Юрий Олифиренко", но он тоже занимается только тем, что прячется. Осталась часть морского спецназа, но они его постепенно убивают на суше об российскую оборону.

Украина располагает также каким-то количеством противокорабельных ракет, которые делают выход в море опасным для наших кораблей. Но при хорошей подготовке их можно сбивать, и это последнее, что у ВМСУ осталось. Есть у них и потери в личном командном составе.

Сейчас остатки украинского флота могут надеяться только на помощь с Запада. Первой ласточкой стали два бывших британских тральщика типа "Сэндаун" (Sandown) – "Рэмси" (Ramsey) и "Блит" (Blyth), переданные Украине Великобританией 30 сентября 2022 года. Эти два вполне серьезных противоминных корабля.

Сейчас оба тральщика находятся на военно-морской базе Клайд в Шотландии. Скорее всего, они там пробудут до конца конфликта, хотя бы потому, что Босфор и Дарданеллы закрыты для всех военных кораблей, в том числе и украинских. Но полностью исключать появления тральщиков в Черном море в ходе идущей СВО нельзя – они достаточно малы, чтобы их перевезти по каналу Рейн – Майн – Дунай в Дунай и потом по реке в Черное море, чтобы из румынских территориальных вод перейти в Одессу. Такой способ сложен большим числом дипломатических согласований со всеми странами, через которые нужно будет проводить корабли. Тем не менее это возможно технически.

Позднее стало известно, что первый построенный в Турции украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" спущен на воду. "Мазепа" может стать не просто самым мощным кораблем за всю историю ВМСУ. Это один из самых мощных боевых кораблей в Черноморском бассейне, за исключением кораблей Турции. Он относится к турецкому типу "Ада" (Ada, остров) и является современным многоцелевым кораблем с ярко выраженным противолодочным уклоном. Он не предназначен для ударов по наземным целям. Хотя если верить сообщениям о том, что корабль вооружен противокорабельными ракетами "Гарпун", то атаковать ими цель на берегу он все-таки может, "Гарпуны" такую возможность имеют.

Корабль неплохо защищен от ударов с воздуха и ракетных атак, во всяком случае, в своей ближней зоне. Его зенитно-ракетный комплекс VL MICA-M, предположительно, может быть опасен для целей на расстоянии до 20 километров от корабля. Кроме того, он оснащен артиллерийской установкой компании "Ото Мелара" калибром 76-мм и двумя 35-мм автоматами "Эрликон". Корабль может атаковать надводные цели, но главное – он может бороться с подлодками.

Корабль несет американский противолодочный вертолет SH-60, имеет современный гидроакустический комплекс и противолодочные торпеды. Трудно сказать, какой тип торпед там применен. Согласно западным источникам – это MU-90 Impact. Торпеда очень хорошая по табличным характеристикам, но чудовищно проблемная в освоении на флотах – в ВМС Австралии ее доведение до боеспособного состояния потребовало многих лет тяжелой работы. Насколько австралийский опыт был учтен в сериях торпед для других стран – неизвестно.

Хуже, если на корабле будут какие-то другие торпеды, хотя бы американская "старушка" Mk.46, к способности которой топить подлодки нет никаких вопросов. Или турецкая ASELSAN Tork, которая может поражать не только подводные лодки, но и перехватывать идущие на корабль торпеды.

Получив этот корвет, Украина может резко поднять боевой потенциал своего флота. У нее появится как минимум один корабль, способный вести бой с кораблями Черноморского флота России. Причем с шансами на успех, особенно если разведка НАТО поможет.

Первоначально Украина должна была получить недостроенный корвет и достроить его потом в Николаеве. Теперь этого не произойдет, и корабль будет полностью достроен в Турции. Там же, под прикрытием турецкого суверенитета, он будет оставаться в безопасности столько, сколько Киев сочтет необходимым. Согласно открытым источникам, Украина также заказала еще один корвет такого же типа, который, правда, еще не заложен.

Появление новых боевых кораблей в ВМСУ и их безопасный переход на Украину до окончания военных действий, случись это в реальности – событие, которое может иметь большое значение. Если ЕС согласует переход тральщиков, а Турция выпустит в нейтральные воды корабль с украинским экипажем, то их уничтожение станет насущным вопросом для Черноморского флота России. У ЧФ есть абсолютно все инструменты для этого – и применительно к тральщикам, и применительно к корвету.

Если тральщики и "Мазепа" будут переданы Украине после окончания СВО и достижения с Украиной какого-то мирного соглашения – то это одна история. А если нет, то совсем другая. Точку в этой истории должен будет поставить российский Черноморский флот.

Александр Тимохин