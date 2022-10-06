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ТАСС

Литва решила направить неиспользованные в Афганистане €2,9 млн на помощь Украине

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Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

В сообщении кабинета министров балтийской республики говорится, что неиспользованные средства передаются Минобороны, которое наметило приобрести на них зимнее военное обмундирование для передачи Украине

ВИЛЬНЮС, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Литвы решило передать на помощь Украине €2,9 млн, которые остались в фонде поддержки процесса стабилизации в Афганистане. Решение об этом в среду на своем заседании принял кабинет министров балтийской республики.

"Неиспользованные средства передаются Минобороны, которое наметило приобрести на них зимнее военное обмундирование для передачи Украине", - говорится в сообщении.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила на Украину элементы вооружения, не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона сообщила, что это было летальное оружие советского производства. В феврале 2019 года Вильнюс передал Киеву снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года литовское правительство одобрило поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тыс.

В феврале 2022 года Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. В апреле Минобороны республики заявило, что передает Украине партию тяжелых минометов, стоимость которых составляет десятки миллионов евро. В июле Вильнюс сообщил о передаче Киеву 50 бронетранспортеров М-113 и М-577. Украине также был передан боевой беспилотник типа Bayraktar с ракетами класса "воздух - земля". 

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Афганистан
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Продукция
M113 БТР
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