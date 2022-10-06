Войти
Известия.ru

Генерал Картаполов призвал лучше информировать о ходе спецоперации

145
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Председатель комитета Государственной думы РФ по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов призвал лучше информировать россиян о положении дел в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил 5 октября в эфире канала «Соловьев. Live».

«Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — поделился он мнением.

В подтверждение своего мнения он привел сводки с фронта за 1941 год. Тогда сообщалось, что армия СССР где-то отступала, но также была и другая информация.

«Но в каждой сводке говорили, что бригада такого-то совершила это, наши летчики уничтожили столько-то, наши потери такие-то. И люди понимали опасность, знали, что враг на нашей земле», — заявил Картаполов.

Он добавил, что в настоящее время противник находится на нашей земле.

По его словам, граждане узнают о ходе СВО от губернаторов и военных корреспондентов, но не получают достаточно информации от Министерства обороны России.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации этих территорий. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст их жителей и будет помогать восстанавливать там инфраструктуру.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
04.07.2022
Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ
04.07.2022
Герои рождаются на полях сражений
04.04.2022
Российский спецназ захватил группу модернизированных украинских танков Т-64
12.11.2021
В Минобороны РФ назвали агрессивными действия США в Черном море
01.09.2021
Шойгу назвал обстановку в Афганистане критической
25.06.2021
TNI (CША): так прогнала Россия британский эсминец бомбами или нет?
27.12.2016
Россия для Китая: партнер, модель, или конкурент?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 02:06
  • 1
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 06.10 01:41
  • 34291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 01:36
  • 2
Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую
  • 05.10 19:27
  • 4
"Зенитные танки" Gepard не могут эффективно применяться против БПЛА "Герань"
  • 05.10 16:56
  • 19
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 13:18
  • 45
Систему «свой-чужой» распространят на солдат
  • 05.10 11:19
  • 3
Народ и армия едины?
  • 05.10 10:50
  • 11
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100