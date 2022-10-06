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ТАСС

На Запорожье заявили, что Киев готовит провокацию с затоплением ЗАЭС

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что последние три недели СБУ собирает информацию о возможностях АЭС в случае неконтролируемого сброса воды на каскаде ГЭС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Украина собирает информацию о неконтролируемых сбросах воды на ГЭС, чтобы устроить провокацию с затоплением Запорожской АЭС. Об этом заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, последние три недели СБУ собирает информацию о возможностях АЭС в случае неконтролируемого сброса воды на каскаде ГЭС. Речь идет о Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС непосредственно в Запорожье. "Это наводит на мысли, что готовятся провокации, связанные с обрушением ДнепроГЭС или открытием шлюза", - добавил Рогов.

"Но главная цель - затопить Запорожскую АЭС", - заявил он.

По данным Рогова, СБУ в том числе требовала информацию об учениях по сбросу воды от экс-главы Запорожской АЭС Игоря Мурашова. "Эту информацию всячески ищет СБУ. Они требовали данные об учениях по моделированию этой ситуации (сброса воды - прим. ТАСС) из советских архивов, оставшихся на ЗАЭС, у теперь уже бывшего гендиректора Мурашова", - заявил он, уточнив, что все это СБУ делало по заказу британских спецслужб.

Рогов заявил, что Служба безопасности Украины уже смоделировала ситуацию, в результате которой "прибрежная территория Запорожья будет затоплена огромной, как минимум двадцатиметровой волной, которая будет двигаться со скоростью свыше 17 метров в секунду, то есть свыше 60 километров в час". Как минимум четыре района города сильно от этого пострадают, в зоне поражения окажутся даже не десятки, а сотни тысяч человек. "Велика вероятность не просто подтопления, но и человеческих жертв, а для Запорожской электростанции это опасно по причине того, что АЭС будет затоплена и непригодна для восстановления, для перезапуска и генерирования электроэнергии", - пояснил он, добавив, что в случае прорыва всех трех плотин до Запорожья потоки воды доберутся за пять с лишним часов.

Ранее сегодня Рогов сообщил, что Днепровская ГЭС и пять мостов через Днепр в городе Запорожье заминированы Украиной еще с марта. 

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