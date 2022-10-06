Генсек НАТО похвалил "впечатляющие успехи" украинской армии

Йенс Столтенберг пообещал усиливать поддержку Киева

БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых похвалил "впечатляющие успехи" армии и пообещал усиливать помощь Киеву.

"Поговорил с президентом Зеленским и похвалил отважный украинский народ и украинские силы за впечатляющие успехи в освобождении своей территории от российских агрессоров. Россия должна остановить начатую ею войну. НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется", - написал он в среду в Twitter.

Во вторник в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщали, что украинские войска на лиманском направлении достигли некоторых успехов, но не смогли выполнить основную задачу - устроить котел. После этого они начали попытки организовать наступление на Сватово.