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ТАСС

Генсек НАТО похвалил "впечатляющие успехи" украинской армии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Мадриде
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Мадриде.
Источник изображения: © BRENDAN SMIALOWSKI

Йенс Столтенберг пообещал усиливать поддержку Киева

БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых похвалил "впечатляющие успехи" армии и пообещал усиливать помощь Киеву.

"Поговорил с президентом Зеленским и похвалил отважный украинский народ и украинские силы за впечатляющие успехи в освобождении своей территории от российских агрессоров. Россия должна остановить начатую ею войну. НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется", - написал он в среду в Twitter.

Во вторник в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщали, что украинские войска на лиманском направлении достигли некоторых успехов, но не смогли выполнить основную задачу - устроить котел. После этого они начали попытки организовать наступление на Сватово. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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