На второй многоцелевой атомной субмарине Duguay-Trouin для французских ВМС запустили ядерный реактор

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На второй многоцелевой атомной подводной лодке нового поколения Duguay Trouin (Дюге-Труэн) типа Barracuda запустили ядерный реактор. Как сообщает Naval News, субмарину начинают потихоньку готовить к ходовым испытаниям.

Подлодка Duguay Trouin является первой серийной после головной Suffren, была заложена в июне 2009 года, выведена из цеха и спущена на воду в ноябре 2021 года. Планировалось, что субмарину передадут в состав ВМС Франции в конце этого года, но по каким-то причинам в конце года только начнутся ходовые испытания. В боевой состав ее планировали ввести в 2023 году, но видимо сроки сдвинутся сильно вправо. Субмарину назвали в честь бретонского корсара Рене Дюге-Труэна из Сен-Мало, сделавшего блестящую каперскую и морскую карьеру и в конце концов получившего титул "генерал-лейтенанта военно-морских армий короля" (вице-адмирал).

Головная подлодка серии Suffren вошла в боевой состав французских ВМС 6 июня этого года, хотя была передана военным 9 ноября 2020 года. Все это время она проходила испытания.

На сегодняшний день Naval Group достраивает еще пять подводных типа Barracuda, они должны пополнить французский флот с 2022 по 2030 годы. Субмарины этой серии должны заменить в ВМС Франции устаревающие подлодки типа Rubis, построенные в период с 1976 по 1993 год.

Водоизмещение субмарины - порядка 5300 т, длина — 99 м, ресурс службы ядерного реактора достигает 10 лет. Автономность плавания - до 70 суток. Рабочая глубина погружения - 350 метров. Субмарины будут вооружаться крылатыми ракетами Scalp Naval и Exocet, а также тяжёлыми торпедами Black Shark.