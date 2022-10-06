Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов призвал «перестать врать» про спецоперацию

Источник изображения: topwar.ru

За семь месяцев специальной военной операции на Украине все большему количеству российских граждан становится очевидно, что власти многое недоговаривают о ходе боевых действий и успехах наших вооруженных сил. На это обратил внимание председатель комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

По словам депутата, надо перестать врать. Тема необходимости более правдивой подачи информации неоднократно всплывала в российских СМИ. Но до сих пор общество насыщают потоками ложной информации.

Как отметил Картаполов, даже в 1941 году, во время Великой Отечественной войны, Совинформбюро открыто сообщало об отступлениях на тех или иных направлениях. Люди понимали опасность происходящего и готовились к самому разному развитию событий.

Сегодня ситуация очень сложная. Как отметил в эфире «Соловьев Live» глава думского комитета по обороне, сводки Министерства обороны Российской Федерации не меняются. Мы постоянно слышим о количестве подбитых самолетов, танков, БТР противника, о колоссальных человеческих потерях ВСУ. Но почему-то танки и БТР у противника не только не кончаются, их количество достаточно для проведения контрнаступлений на различных участках фронта.

Все приграничные сёла Белгородской области практически разрушены. Мы это узнаём от кого угодно – от губернаторов и военкоров,

- подчеркнул Картаполов.

Картаполов - генерал и его словам нет оснований не доверять. Действительно, искажение информации способно привести к прямо противоположному эффекту. Люди видят, что происходит, и понимают, что власть не говорит даже часть правды. В перспективе граждане могут попросту растерять доверие руководству, а ведь в том числе на это и делается одна из ставок противниками России.