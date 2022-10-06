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ТАСС

На Запорожье назвали условием перезапуска ЗАЭС прекращение обстрелов со стороны ВСУ

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Территория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Станция находится под контролем российских сил

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Гарантии прекращения обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимы для того, чтобы вновь запустить работу Запорожской АЭС (ЗАЭС), находящейся в городе Энергодаре. Об этом заявил в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Запустить станцию не представляет труда. Мы можем запустить, но для этого мы должны иметь гарантии, что не будут производиться обстрелы [со стороны Украины]. Потому что, когда начинаются обстрелы, естественно, работники уходят в убежища, а это крайне небезопасно для такого объекта, как атомная станция. Да и сами по себе прилеты [снарядов], которые систематически идут со стороны Украины, точно не способствуют нормальной работе станции. Технически, в принципе, мы можем запустить станцию, она может работать", - сказал он в эфире телеканале "Россия-24".

ЗАЭС находится под контролем российских сил. Ее территория неоднократно становилась целью для ударов со стороны украинских войск. В результате повреждения отдельных объектов инфраструктуры около станции были отключены все шесть ее энергоблоков. В начале сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. 

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Страны
Россия
Украина
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