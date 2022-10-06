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Интерфакс-АВН

Япония переносит свой первый космический запуск в этом году

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Логотип японского космического агентства JAXA.

Токио. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Япония переносит запуск ракеты-носителя Epsilon с восемью спутниками на борту, который ранее планировалось осуществить 7 октября со стартовой площадки космодрома Утиноура, сообщило в среду Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Шестой запуск ракеты-носителя Epsilon должен был состояться 7 октября 2022 года, однако запуск откладывается из-за того, что не были выполнены условия для подтверждения готовности ракеты к старту", - говорится в сообщении JAXA.

"Новая дата запуска будет объявлена, как только будет определена", - отметили в космическом ведомстве.

Планируется, что на орбиту будут выведены спутник RAISE-3 массой 110 кг, который будет использоваться для испытания семи инновационных технологий, и пять кубсатов, разработанных и созданных японскими научными и образовательными учреждениями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
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