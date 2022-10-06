Главе Чечни Кадырову присвоили звание генерал-полковника

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника внутренних войск, об этом чеченский политик сообщил в своем Telegram-канале.

"Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", — написал он.

Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку и пообещал "оправдать авансом оказанное доверие". Он также заявил, что сейчас "наши воины ведут успешные наступательные действия в ДНР и в Херсонской области".

"Один за другим они освобождают населенные и стратегически важные пункты. Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточенными боями продолжают продвижение вперед", — добавил глава региона.

С весны этого года Кадыров был генерал-лейтенантом внутренних войск. В 2004 году он также получил звание Героя России.