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РИА Новости

Кадырову присвоили звание генерал-полковника

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Главе Чечни Кадырову присвоили звание генерал-полковника

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника внутренних войск, об этом чеченский политик сообщил в своем Telegram-канале.

"Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", — написал он.

Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку и пообещал "оправдать авансом оказанное доверие". Он также заявил, что сейчас "наши воины ведут успешные наступательные действия в ДНР и в Херсонской области".

"Один за другим они освобождают населенные и стратегически важные пункты. Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточенными боями продолжают продвижение вперед", — добавил глава региона.

С весны этого года Кадыров был генерал-лейтенантом внутренних войск. В 2004 году он также получил звание Героя России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
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