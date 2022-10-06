Тайвань существенно увеличивает оборонные расходы

ЦАМТО, 5 октября. Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан 4 октября объявил об увеличении оборонного бюджета страны на 2023 год на 12,9% (на 13,9% с учетом специального бюджета).

Представляя отчет правительства о бюджете на 2023 год в Законодательном юане, премьер-министр объявил, что Министерству национальной обороны будет выделено 415,1 млрд. тайв. долл. (13,06 млрд. долл. США), что на 47,5 млрд. тайв. долл. или на 12,9% больше, чем в текущем году. Совокупный объем специальных фондов на закупку новых истребителей F-16V и реализацию планов совершенствования боевых возможностей на море и в воздухе составляет 108,3 млрд. тайв. долл. В рамках совершенствования ВМС и ВВС в т.ч. планируется закупка управляемых высокоточных систем вооружения.

С учетом специальных фондов в размере 62,9 млрд тайв. долл., в рамках которых финансируется строительство жилья и инфраструктуры для вооруженных сил и оборонное производство, общий объем расходов на оборону составит 586,3 млрд. тайв. долл., что на 71,6 млрд. тайв. долл. превышает показатель 2022 года (рост на 13,9%).

Предполагаемый годовой доход госбюджета Тайваня на 2023 год составляет 2,556 трлн. тайв. долл., что на 289,5 млрд. тайв. долл. (на 12,8%) больше, чем в 2022 году. Запланированные расходы на 2023 год составляют в общей сложности 2,719 трлн. тайв. долл. (89,9 млрд. долл.), что на 468 млрд. тайв. долл. (20,8%) больше, чем в 2022 году.

Увеличение Тайванем расходов на оборону до рекордно высокого уровня мотивировано растущей военной угрозой со стороны Китая. Обстановка в регионе обострилась после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.