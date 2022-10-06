В Киеве вспомнили о подводной лодке «Запорожье», обвинив бывшего командира субмарины в измене

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В Киеве вдруг вспомнили, что в составе украинского флота когда-то была подводная лодка, оставшаяся в Крыму после бегства остатков ВМСУ в Одессу. Речь идет о ДЭПЛ проекта 641 "Запорожье".

Украинский флот на сегодняшний день мог бы иметь в своем составе дизель-электрическую подлодку "Запорожье", если бы ее удалось увести из Крыма в 2014 году. Однако командир субмарины перешел на сторону "российских оккупантов", тем самым совершив измену и дезертирство и лишил ВМС Украины единственной подводной лодки. В отношении бывшего капитана 1-го ранга вынесено обвинительное заключение и отправлено в суд.

Как заявили в военной прокуратуре Южного региона Украины, командир субмарины отказался выводить подводную лодку "Запорожье" на "материковую территорию Украины" (текст взят без изменений - прим. ВО).

Подводная лодка "Запорожье" была построена в 1970 году. До 1990-х годов она проходила службу на Северном флоте ВМФ СССР, позже была переведена в состав Черноморского флота. В 1997 году при разделе вошла в состав ВМС Украины и до 2014 года являлась единственной украинской подводной лодкой. В 2012 году подлодку отремонтировали и она даже произвела погружение на глубину 14 метров, сделав несколько выходов в море.

После воссоединения Крыма, часть экипажа подлодки продолжила службу в российском флоте, часть уехала на Украину, сама же ПЛ осталась прикованной в Южной бухте Севастополя. Российское Минобороны неоднократно предлагало Киеву забрать подлодку, однако всякий раз получало отказ, по каким причинам не сообщается. Из подлодки хотели сделать музей, но фактически она принадлежит ВМС Украины, поэтому до сих пор никаких решений по ней не принято.