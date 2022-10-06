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Великобритания расширила программу подготовки украинских военнослужащих, добавив в нее курсы для младших командиров. Первые сержанты из состава ВСУ уже прибыли на территорию Соединенного королевства.

Британское Минобороны расширило программу подготовки ВСУ, которая ранее включала только общевойсковую подготовку украинских военных. Теперь британцы запустили курсы подготовки младших командиров, в рамках которых сержантский состав ВСУ изучает сразу несколько новых дисциплин типа лидерство и психология, с ними проводят занятия по методической, огневой, технической и тактической подготовке. Обязательно к изучению и международное гуманитарное право.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что курсы разработаны на основе украинской программы подготовки сержантского состава, но с учетом боевого опыта, полученного в ходе "отражения агрессии" российской армии. Подготовку ведут как британские военные инструкторы, так и украинские, имеющие боевой опыт и прошедшие обучение под руководством инструкторов НАТО. Прошедших обучение младших командиров будут назначать на должности командиров отделений в подразделения различных родов войск.

Британская программа подготовки украинских военных уже приносит свои плоды, прошедшие обучение бойцы участвовали в боях на территории Харьковской области, под Балаклеей и Изюмом, в районе Купянска и Красного Лимана. Отмечается, что подготовка таких солдат в целом превосходит общий уровень военнослужащих ВСУ, но не является чем-то выдающимся. Как подчеркнули наши на передовой: "лучше, чем теробороновцы, но до спецназа им далеко". В то же время отмечается, что действуют грамотно, в рамках усвоенных знаний.