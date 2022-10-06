Войти
Военное обозрение

Великобритания расширила программу подготовки украинских военнослужащих

139
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Великобритания расширила программу подготовки украинских военнослужащих, добавив в нее курсы для младших командиров. Первые сержанты из состава ВСУ уже прибыли на территорию Соединенного королевства.

Британское Минобороны расширило программу подготовки ВСУ, которая ранее включала только общевойсковую подготовку украинских военных. Теперь британцы запустили курсы подготовки младших командиров, в рамках которых сержантский состав ВСУ изучает сразу несколько новых дисциплин типа лидерство и психология, с ними проводят занятия по методической, огневой, технической и тактической подготовке. Обязательно к изучению и международное гуманитарное право.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что курсы разработаны на основе украинской программы подготовки сержантского состава, но с учетом боевого опыта, полученного в ходе "отражения агрессии" российской армии. Подготовку ведут как британские военные инструкторы, так и украинские, имеющие боевой опыт и прошедшие обучение под руководством инструкторов НАТО. Прошедших обучение младших командиров будут назначать на должности командиров отделений в подразделения различных родов войск.

Британская программа подготовки украинских военных уже приносит свои плоды, прошедшие обучение бойцы участвовали в боях на территории Харьковской области, под Балаклеей и Изюмом, в районе Купянска и Красного Лимана. Отмечается, что подготовка таких солдат в целом превосходит общий уровень военнослужащих ВСУ, но не является чем-то выдающимся. Как подчеркнули наши на передовой: "лучше, чем теробороновцы, но до спецназа им далеко". В то же время отмечается, что действуют грамотно, в рамках усвоенных знаний.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
NATO
Похожие новости
18.08.2021
Foreign Affairs (США): битва России за Черное море
09.08.2021
"Нащупали слабое место": Пентагон признал уязвимость своего флота
01.11.2019
Британцы эмоционально отреагировали на пуск ракеты "Булава"
05.05.2017
Т-50 научили уничтожать корабли
27.04.2017
Российские военные обсудили влияние действий Запада на мировую безопасность
18.04.2017
F-35 у порога Путина (Washington Examiner, США)
18.12.2013
Ядерный фактор существует не для побед
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 02:06
  • 1
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 06.10 01:41
  • 34291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 01:36
  • 2
Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую
  • 05.10 19:27
  • 4
"Зенитные танки" Gepard не могут эффективно применяться против БПЛА "Герань"
  • 05.10 16:56
  • 19
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 13:18
  • 45
Систему «свой-чужой» распространят на солдат
  • 05.10 11:19
  • 3
Народ и армия едины?
  • 05.10 10:50
  • 11
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100