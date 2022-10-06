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ТАСС

Песков: позиция США по использованию HIMARS Киевом доказывает их вовлеченность в конфликт

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это "создает чрезвычайно опасную ситуацию"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Заявление Пентагона о возможности использования поставляемых на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по целям в Крыму вновь подтверждает непосредственную вовлеченность США в конфликт. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такие заявления и прямо, и косвенно являются новыми подтверждениями непосредственной вовлеченности США в этот конфликт, что создает чрезвычайно опасную ситуацию", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что власти США считают, что предоставленные Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели в том числе в Крыму. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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