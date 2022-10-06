Главы МИД ЕС могут согласовать вопрос обучения украинских военных 17 октября

Их будут обучать в соседних с Украиной странах

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Вопрос об обучении украинских военных инструкторами стран ЕС может быть согласован 17 октября на встрече глав МИД ЕС. Об этом заявила в среду госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун в эфире радио France Inter.

"В ближайшее время данный вопрос будет в срочном порядке обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС. Речь идет об обучении служащих вооруженных формирований Украины. Мы рассчитываем достичь соглашения 17 октября", - сказала она.

"Их будут обучать в соседних [с Украиной] странах", - ответила Бун на уточняющий вопрос ведущего, назвав в частности Польшу.

Ранее немецкий журнал "Шпигель" со ссылкой на собственные источники сообщил, что ЕС в рамках специальной тренировочной миссии планирует провести обучение до 15 тыс. украинских военнослужащих. По словам дипломатов, принимавших участие в переговорах, 3 тыс. военнослужащих с Украины должны пройти специальную подготовку, например, тактико-боевую подготовку для командиров или курсы для саперов.

До сих пор отдельные страны Евросоюза обучали украинцев в рамках двусторонних проектов. Например, Бундесвер в Германии готовил военных для управления системами вооружений, поставленных Берлином, таких как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 или ЗСУ Gepard. Франция подтвердила, что обучала украинцев работе со своими самоходными артиллерийскими установками "Цезарь".

Когда ЕС начнет миссию под названием European Union Military Assistance Mission (EUMAM), деятельность отдельных государств будет объединена, что также должно обеспечить более эффективную координацию. Однако среди стран ЕС, как указывает издание, возникли некоторые разногласия по поводу деталей планирования миссии. Так, Польша предложила создать своего рода центральный тренировочный лагерь для украинских военных недалеко от границы с Украиной. Польская сторона, в частности, планировала обучать там практически целые боевые соединения численностью до батальона. Германия выступает против этого.