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ТАСС

В Энергодаре заявили, что экс-директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность

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Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Глава города Александр Волга подчеркнул, что такая деятельность велась непосредственно в населенном пункте и на самой станции

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Экс-директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов, выдворенный властями региона на подконтрольную Киеву территорию, координировал террористическую деятельность на станции и в городе. Об этом заявил глава Энергодара Александр Волга.

"Этот человек, действительно, нанес своей деятельностью определенный ущерб, в первую очередь безопасной эксплуатации Запорожской атомной станции. Потому как именно он являлся координатором, с его слов, той террористической деятельности, которая велась непосредственно в городе и на самой станции, в частности", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Мурашова выдворили на подконтрольную Киеву территорию после его признания в связях с украинскими спецслужбами. На видео, показанном в понедельник в эфире телеканала "Россия-24", гендиректор ЗАЭС рассказал, что передавал представителям киевского режима сведения о текущем состоянии дел на предприятии. При этом он осознавал, что обстрелы стратегического объекта идут со стороны Вооруженных сил Украины и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, Мурашов сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) не по своей воле, его могли шантажировать. 

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Страны
Россия
Украина
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