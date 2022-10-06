Песков: оставленные российскими военными территории новых регионов РФ возвратят

Пресс-секретарь президента отметил, что "они будут с Россией навсегда"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территории новых регионов РФ, временно оставленные российскими военными, будут возвращены.

"Здесь нет никакого противоречия. Они будут с Россией навсегда, они будут возвращены", - заявил Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, нет ли противоречий в том, что при вхождении новых территорий в состав страны населению было обещано, что они теперь "с Россией навсегда", однако Минобороны подтвердило отход российских военных из ряда населенных пунктов на этих землях.

Представитель Кремля отметил, что специальная военная операция продолжается и решений о ее переводе в режим контртеррористической операции (КТО) не принималось. "Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего - президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идет о специальной военной операции, которая продолжается", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента не стал конкретизировать границы, в которых новые регионы вошли в состав России. "Вы читайте указ, там есть юридическая формулировка. В целом, конечно, там речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия", - сказал Песков, призвав ориентироваться на то, что написано в президентском указе. "Я еще раз повторяю: определенные территории будут возвращены, и мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", - подчеркнул пресс-секретарь президента.