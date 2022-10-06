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Путин пообещал защищать новые территории всеми доступными средствами

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Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле.
Источник изображения: © РИА Новости Дмитрий Астахов

Путин подписал законы о присоединении четырех украинских областей: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской

Путин подписал законы о присоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Fox News. Российский лидер подчеркнул, что страна будет защищать новые территории всеми доступными средствами.

Лоуренс Ричард (Lawrence Richard)

Президент России Владимир Путин подписал в среду законы о присоединении к России четырех украинских областей.

Эти законы официально завершают аннексию Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья после референдумов о присоединении к восточному соседу, проведенными при участии российских властей и пророссийских сепаратистов.

Референдумы прошли вопреки международному праву, Украина и Запад отказались их признавать, назвав постановкой. Кроме того, голосование проводилось на фоне непрекращающихся военных действий.

Ранее на этой неделе договоры с четырьмя регионами ратифицировали обе палаты российского парламента — по мнению России, это придало аннексии законный характер.

Официальная церемония подписания состоялась на прошлой неделе в Большом Кремлевском дворце в Москве при участии лидеров сепаратистов.

Решение Путина присоединить украинские регионы продиктовано большими потерями в конфликте, начавшемся 24 февраля.

Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области расположены вдоль восточной и юго-восточной границы Украины с Россией, близ Азовского моря и Крыма — украинской территорией, аннексированной еще в 2014 году. Границы недавно поглощенных регионов Кремль не уточнил.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на аннексию исключил дальнейшие мирные переговоры с Россией. Он также объявил, что Украина продолжит добиваться ускоренного членства в НАТО.

Недавно украинские военные предприняли ряд успешных контратак, отвоевав значительную территорию и оттеснив российские войска в ряде районов к национальным границам.

В настоящее время украинское оперативное командование "Юг" отвоевывает села в Херсонской области.

Путин и российские силы пообещали защищать недавно приобретенные территории всеми доступными средствами.

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