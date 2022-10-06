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РИА Новости

Мобилизованных нельзя обязать покупать экипировку, разъяснил "Объясняем.рф"

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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

"Объясняем.рф": обязывать мобилизованных самим покупать экипировку незаконно

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россиян, подлежащих частичной мобилизации, нельзя обязывать покупать экипировку на свои деньги, эта задача лежит на Минобороны РФ, сообщили в среду на правительственном портале "Объясняем.рф".

"Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. Требование купить мобилизованному что-либо за свой счет незаконно. Если вас заставляют купить что-либо из формы или экипировки, вы можете обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части", - говорится в публикации.

При этом на портале отметили, что мобилизованный по своему желанию может взять с собой: средства личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, подшлемник (спортивную шапку), перчатки и другие предметы.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.

После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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