Американская компания запустила ракету с российским двигателем РД-180

Американская компания United Launch Alliance (ULA) успешно запустила двухступенчатую ракету-носитель Atlas V с двигателем РД-180 российского производства. Ракета доставит на орбиту два спутника, сообщает ТАСС.

Запуск осуществили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 17:36 по местному времени (5 октября 00:36 мск). Ракета выведет на геосинхронную орбиту спутники SES-20 и SES-21 люксембургской компании SES. Аппараты предназначены для обеспечения телевизионного сигнала в США.

Ракета Atlas V разработана компанией Lockheed Martin в рамках программы развития одноразовых ракет-носителей Evolved Expendable Launch Vehicle (EEVL) для запуска спутников Военно-воздушных сил США и коммерческих аппаратов. Первая ступень ракеты оснащена жидкостным ракетным двигателем РД-180 разработки Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш».

В августе в США по заказу Пентагона запустили ракету Atlas V со спутником раннего обнаружения баллистических ракет SBIRS GEO 6.

В марте глава ULA Тори Бруно заявил, что ракета Vulcan Centaur с американским двигателем BE-4, которая заменит Atlas V с РД-180, совершит первый полет в 2022 году.