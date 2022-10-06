Войти
Военное обозрение

Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую

214
2
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинская авиация активно работает по позициям российских войск. Об этом сообщает в очередной сводке генеральный штаб ВСУ. По утверждению украинских военных, воздушные силы наносят большое количество ударов. Так, накануне было нанесено 17 ударов с воздуха по разведанным позициям ВС РФ.

Генштаб ВСУ уверяет, что сейчас активность работы украинской авиации даже превышает российскую. По крайней мере, вылеты совершаются довольно часто, хотя российские средства противовоздушной обороны регулярно уничтожают авиацию противника.

Не исключено, что увеличение количества вылетов Воздушных сил Украины связано с использованием разведывательных данных НАТО. Ведь Североатлантический альянс исправно снабжает украинскую армию точными данными, в том числе полученными посредством спутниковой разведки.

Естественно, в такой ситуации не могут не возникнуть вопросы относительно того, каким образом Украина за семь месяцев ведения Россией специальной военной операции смогла не просто сохранить некоторое количество самолетов и пилотов, но и наращивает активность действий с воздуха. Ведь, если следовать сводкам от Министерства обороны Российской Федерации, ВВС и ПВО Украины были практически полностью уничтожены.

Отметим, что мы обращаем на это внимание не для того, чтобы как-то принизить героизм наших ребят. Напротив, очень важно понять, каким образом противник может использовать свой воздушный потенциал до сих пор и как этому можно противостоять.

Не так давно военкорами с места событий подтверждалась информация о том, что украинский самолёт сбросил авиабомбу на позиции союзных сил в районе Красного Лимана. Значит, этот самолёт в распоряжении ВСУ есть, мало того, он долетел до линии фронта и, вероятно, вернулся обратно - на аэродром базирования или на площадку, которая такие функции выполняет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
28.03.2022
Российский флот готовился к крупному сражению с Западом
16.04.2021
У Украины есть два варианта: НАТО или вооружения и, возможно, ядерный статус — посол Мельник (Укрiнформ, Украина)
15.09.2020
Главнокомандующий ВКС провел брифинг для военных атташе иностранных государств
11.12.2019
Казахстан как Рубикон
25.07.2017
Украина заявила о размещении Россией трех «ударных» дивизий на границе
08.07.2014
Советского хватит на всех
07.07.2014
"Грачи" прилетели
2 комментария
№1
06.10.2022 01:00
Судя по тому что они месяц наступают, причем успешно, так и есть...
0
Сообщить
№2
06.10.2022 01:36
ВВС не то что вглубь не могут бить чугунием, но даже в прифронтовой зоне по наступающим войскам.
Вагнеру в подчинение отдать, толку будет больше.
Судя по посту Флайтбомбера, командование там такое же бездарное как и везде

https://t.me/fighter_bomber/8826
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 02:06
  • 1
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 06.10 01:41
  • 34291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 01:36
  • 2
Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую
  • 05.10 19:27
  • 4
"Зенитные танки" Gepard не могут эффективно применяться против БПЛА "Герань"
  • 05.10 16:56
  • 19
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 13:18
  • 45
Систему «свой-чужой» распространят на солдат
  • 05.10 11:19
  • 3
Народ и армия едины?
  • 05.10 10:50
  • 11
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100