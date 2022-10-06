Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую

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Украинская авиация активно работает по позициям российских войск. Об этом сообщает в очередной сводке генеральный штаб ВСУ. По утверждению украинских военных, воздушные силы наносят большое количество ударов. Так, накануне было нанесено 17 ударов с воздуха по разведанным позициям ВС РФ.

Генштаб ВСУ уверяет, что сейчас активность работы украинской авиации даже превышает российскую. По крайней мере, вылеты совершаются довольно часто, хотя российские средства противовоздушной обороны регулярно уничтожают авиацию противника.

Не исключено, что увеличение количества вылетов Воздушных сил Украины связано с использованием разведывательных данных НАТО. Ведь Североатлантический альянс исправно снабжает украинскую армию точными данными, в том числе полученными посредством спутниковой разведки.

Естественно, в такой ситуации не могут не возникнуть вопросы относительно того, каким образом Украина за семь месяцев ведения Россией специальной военной операции смогла не просто сохранить некоторое количество самолетов и пилотов, но и наращивает активность действий с воздуха. Ведь, если следовать сводкам от Министерства обороны Российской Федерации, ВВС и ПВО Украины были практически полностью уничтожены.

Отметим, что мы обращаем на это внимание не для того, чтобы как-то принизить героизм наших ребят. Напротив, очень важно понять, каким образом противник может использовать свой воздушный потенциал до сих пор и как этому можно противостоять.

Не так давно военкорами с места событий подтверждалась информация о том, что украинский самолёт сбросил авиабомбу на позиции союзных сил в районе Красного Лимана. Значит, этот самолёт в распоряжении ВСУ есть, мало того, он долетел до линии фронта и, вероятно, вернулся обратно - на аэродром базирования или на площадку, которая такие функции выполняет.