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ТАСС

Глава британского МИД заявил, что Лондон внимательно прислушивается к заявлениям Путина

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Источник изображения: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Джеймс Клеверли добавил, что "мы полны решимости по-прежнему всеми силами поддерживать Украину"

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Британский МИД всегда внимательно прислушивается к заявлениям президента России Владимира Путина. Об этом заявил в среду в интервью радиостанции Би-би-си глава Форин оффиса Джеймс Клеверли.

"Мы всегда внимательно прислушиваемся к тому, что говорит Владимир Путин. При этом мы, конечно, также учитываем его привычку бряцать оружием, - сказал Клеверли, отвечая на вопрос о том, должен ли Лондон серьезно воспринимать угрозу применения тактического ядерного оружия Россией. - Мы полны решимости по-прежнему всеми силами поддерживать Украину. Вчера я упоминал о "стратегической выносливости", которая означает, что мы должны показать президенту Путину и любым другим наблюдателям, что Соединенное Королевство не дрогнет, не отступит и продолжит осуществлять выбранный курс".

21 сентября в телеобращении Путин отметил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, причем Запад пустил в ход "и ядерный шантаж". Как пояснил президент, речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. "Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", - подчеркнул Путин. 

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