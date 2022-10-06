Игры закончились. Эти страны НАТО готовы сойтись в смертельной схватке

Напряженность между Грецией и Турцией продолжает усиливаться. Она спровоцирована решением Афин разместить вооруженные силы на территории, которые с 1923 года имеют статус демилитаризованной зоны, пишет Haqqin.

Фарид Исаев

По мнению наблюдателей, ситуация напряжена настолько, что перспектива войны между двумя странами – членами НАТО представляется весьма вероятной.

Турция рассматривает милитаризацию греческих островов в Эгейском море, как реальную угрозу своему суверенитету. Так, президент Реджеп Тайип Эрдоган недвусмысленно предупредил греков в одном из своих выступлений, что "однажды мы можем прийти внезапно".

Напомним, что нынешнее обострение турецко-греческих отношений длится уже более двух лет. Дополнительным фактором и без того высокой напряженности стала военная поддержка, которую оказывают Греции Соединенные Штаты, сконцентрировавшие в стратегически важном греческом порту Дедеагач на побережье Средиземного моря ударную воинскую группировку. В результате, все выглядит так, словно воодушевленная американской поддержкой Греция не только не намерена отступать от своих планов, но и, по существу, бросает Турции вызов.

Однако в интервью греческим СМИ генерал Евангелос Апостолакис, бывший министр обороны Греции и начальник генштаба, призвал правительство Кириакоса Мецотакиса проявить сдержанность и не форсировать в отношениях с Турцией точку невозврата. По мнению Апостолакиса, если нынешняя ситуация перерастет в военные действия, то события могут выйти из-под контроля. По словам генерала, следует учитывать, что состояние греческой армии хорошее, но не отличное.

"Если начнутся боевые столкновения, будет сложно контролировать дальнейшее развитие событий, и боестолкновения в короткие сроки охватят весь регион, – подчеркнул Апостолакис. – Это будет похоже на огонь, который вы безуспешно пытаетесь контролировать".

В этом же интервью бывший министр обороны Греции заявил, что путем давления, сдвинуть Турцию с ее позиций невозможно.

"Турки не отступают перед давлением. И прежде, чем сесть за стол переговоров, они предпочитают действовать", – отметил Апостолакис, призвав правительство своей страны всерьез отнестись к предупреждению Эрдогана о том, что "Турция в игры не играет".

В то же время, греческие СМИ утверждают, что напряженность нагнетает именно Турция, а цель Эрдогана – повысить свой рейтинг в преддверии президентских выборов 2023 года.

В комментариях греческих колумнистов говорится, что Анкара может начать военную операцию против Греции непосредственно перед президентскими выборами 2023 года, использовав в качестве предлога демилитаризацию островов Эгейского моря, а также защиту этнических турок в Западной Фракии.

По оценкам военных экспертов, на вооружении турецкой армии и флота, в числе прочего, находятся 200 – 300 ударных БПЛА Bayraktar TB2 и Akinci. По одному из возможных вариантов начала боевых действий, Турция будет атаковать, используя массовое применение беспилотников, с которых одновременно могут быть нанесены свыше ста ракетных ударов.

Напомним, что в последнее время Греция значительно активизировалась на Южном Кавказе, где, используя фактор противостояния Турции, усилила политическую поддержку Армении.

Как уже сообщалось, недавно министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетил Ереван, где озвучил несколько угрожающих заявлений в адрес Азербайджана.

Уже после завершения визита в Ереван, Дендиас отметил в интервью греческим СМИ, что Греция при поддержке США должна предотвратить сценарий, по которому Армения, из-за ослаблений позиций России на Южном Кавказе, может исчезнуть, как государство.

Грецию также не устраивает военное присутствие Турции в Ливии и сотрудничество Анкары с временным правительством этой страны.

Обеспокоенность Афин вызвана тем, что 3 октября турецкая делегация в составе министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и министра обороны Хулуси Акара посетила Ливию, где провела в Триполи переговоры с правительством Национального единства, по итогам которых между Турцией и Ливией была подписана декларация о разведке и совместной добыче нефти и углеводородов в восточном Средиземноморье.

Здесь важно отметить, что Греция и Египет сразу заявили, что не признают это соглашение, поскольку рассматривают Восточное Средиземноморье, как зону своих экономических интересов.

В заявлениях Афин и Каира утверждается также, что ливийское правительство Национального единства нелегитимно, следовательно, соглашения, которые подписала с ним Турция, не будут иметь юридической силы.