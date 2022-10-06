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ТАСС

СМИ: Австрия готова принять переговоры по деэскалации ситуации на Украине

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Вена, Австрия
Вена, Австрия.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain Julius Silver / Pixabay

Газета The Hill сообщает, что страна "предложила себя в качестве нейтральной площадки для сложных переговоров"

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Австрия предлагает провести переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины на своей территории и готова поддерживать каналы связи с Россией. Об этом написала американская газета The Hill в ночь на среду со ссылкой на неназванного австрийского чиновника.

Как пишет издание, во вторник заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер отметила, что Вашингтон постоянно консультируется с союзниками по НАТО по вопросам "ядерной угрозы", якобы исходящей от РФ. По ее словам, "форум НАТО" является самым важным местом обсуждения такого рода вопросов.

В этой связи австрийский чиновник сообщил изданию, что Австрия "предложила себя в качестве нейтральной площадки для сложных переговоров и готова провести переговоры по деэскалации и поддерживать каналы связи с Россией".

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, выступая перед журналистами на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре заявил, что Россия и Украина должны проявить готовность к переговорам, это необходимо для достижения прекращения огня. Глава МИД республики Александер Шалленберг также отмечал, что переговоры "всегда требуют двух сторон", но о них нельзя говорить, пока идут военные действия. По словам министра, Вена при необходимости готова стать площадкой для проведения переговоров.

Президент Украины 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для ведения переговоров необходимы две стороны, поэтому Россия будет ждать изменения позиции нынешнего или следующего президента Украины относительно диалога с Москвой. 

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