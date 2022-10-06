США в этом году увеличили военную помощь Эстонии до 140,5 млн. долларов

Боевые машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS из состава 169-й бригады полевой артиллерии Национальной гвардии Колорадо в ходе учебных стрельб на острове Сааремаа в Эстонии во время многонациональных учений SIIL-2022, 23.05.2022.

ЦАМТО, 5 октября. США увеличили в этом году военную помощь Эстонии до 140,5 млн. долл., сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу эстонского Министерства обороны.

"США увеличили военную помощь Эстонии до 140,5 млн. долл. Увеличение ассигнований предусматривается дополнительным бюджетным пакетом, принятым на прошлой неделе конгрессом США. Большая часть этой суммы пойдет на программу Сил обороны по реактивным системам залпового огня M142 HIMARS, реализация которой запланирована на 2025 год", – говорится в сообщении.

По словам министра обороны Ханно Певкура, США играют ведущую роль в нынешнем кризисе безопасности и, кроме поддержки Украины, помощь распространилась на те страны, которые больше всего помогают Киеву.

За последние пять лет финансовая поддержка США Эстонии составила 228 млн. долл. В прошлом помощь в области безопасности использовалась для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов, отмечает Минобороны.