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ЦАМТО

ВС Бангладеш получили второй самолет ВТА C-295W

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Самолет ВТА C-295W ВВС Бангладеш
Самолет ВТА C-295W ВВС Бангладеш.
Источник изображения: militaryleak.com

ЦАМТО, 5 октября. Совершив перелет из Испании, на авиабазе ВВС Бангладеш "Техгаон" (Дакка) совершил посадку новый самолет ВТА C-295W.

По информации службы по связям с общественностью ВС Бангладеш ISPR (Inter-Services Public Relations), в церемонии встречи самолета, состоявшейся 25 сентября, приняли участие начальник штаба сухопутных войск Бангладеш генерал С.М.Шафиуддин Ахмед, посол Испании в Бангладеш Франсиско де Асис Бенитес Салас, другие официальные лица.

Командование ВС Бангладеш не раскрывает детали покупки самолета. В базе Airbus Defence And Space также отсутствует информация о нем. Известно, что C-295W с регистрационным номером S3-BRR (с/н 212) вылетел с предприятия в Севилье 19 сентября 2022 года и выполнил перелет в Бангладеш с промежуточными посадками на Мальте и в Египте.

Как заявлено, поставка второго среднего многоцелевого самолета ВТА C-295W значительно повысит боеспособность Сухопутных войск Бангладеш. Этот самолет будет использоваться для быстрой переброски и десантирования войск, воздушной разведки, грузоперевозок, перевозки VIP-персон, медикаментов и медицинской эвакуации, поддержки операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Как сообщал ЦАМТО, контракт с компанией Airbus Defence and Space на поставку армейской авиации СВ Бангладеш первого самолета C-295W был подписан в октябре 2016 года. Самолет в транспортной конфигурации был поставлен заказчику в 2017 году и применяется для перевозки войск и грузов, десантирования и медицинской эвакуации.

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Страны
Бангладеш
Египет
Испания
Продукция
C-295 CASA
Компании
Airbus
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