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Министр обороны Италии Гуэрини сообщил о пятом пакете военной помощи Украине

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 5 октября. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини на заседании парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) сообщил о содержании будущего пятого межведомственного декрета о поставках военной помощи Украине, передает "РИА Новости".

"Во время слушаний было исчерпывающим образом обсуждено содержание пятого межведомственного постановления, которое разрешит передачу военной техники, материалов и оборудования государственным органам Украины", – заявил председатель Copasir, сенатор Адольфо Урсо.

Как проинформировал замглавы Минобороны Италии Джорджо Муле, участники заседания выступили за параметры нового декрета единогласно.

Аналогичное заседание Copasir по четвертому пакету вооружений состоялось в конце июля.

В марте парламент Италии одобрил правительственный законопроект, который предусматривает предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Содержание этих пакетов остается засекреченным, отмечает агентство.

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Страны
Италия
Украина
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