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ЦАМТО

Правительство Испании увеличит расходы на оборону более чем на 20 проц. в 2023 году

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Спущенная на воду головная строящаяся на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене для ВМС Испании большая неатомная подводная лодка S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus (S-80A), 07.05.2021
Спущенная на воду головная строящаяся на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене для ВМС Испании большая неатомная подводная лодка S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus (S-80A), 07.05.2021.
Источник изображения: DOLPHIN CODE / twitter.com/dolphin_code

ЦАМТО, 5 октября. Коалиционное правительство Испании одобрило 4 октября проект госбюджета на 2023 год, согласно которому 12,3 млрд. евро будет выделено на оборону.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные отчета правительства, это на 20,5% выше показателя 2022 года, когда на оборону было выделено 9,7 млрд. евро.

Вопрос об увеличении расходов на оборону вызвал наибольшие расхождения внутри коалиционного правительства. Так, изначально левая партия Unidos Podemos выступала против соответствующего предложения правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП).

Однако в конечном итоге политические союзники пришли к выводу, что необходимо выполнить обязательства, взятые премьером Педро Санчесом перед Евросоюзом и НАТО. Согласно им, военные расходы Испании должны достичь 2% ВВП в 2029 году. При этом 58,5% всех средств нового госбюджета будет направлено на социальные расходы.

Согласно законодательству ЕС, исходя из актуальных прогнозов, страны союза должны отправить свой бюджетный план в Брюссель до 15 октября.

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