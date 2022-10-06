Патрушев провел совещание по безопасности в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Севастополе провел совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

"Отдельное внимание уделено проблемам противодействия терроризму и транспортной безопасности. Также обсуждена военно-политическая обстановка в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Аношин.

В совещании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители МВД, МЧС, Минобороны, Минтранса, ФСБ, Росгвардии, Генпрокуратуры.