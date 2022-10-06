Чехия направила в США предварительный запрос на закупку истребителей F-35

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Чехия начала процедуру закупки американских истребителей пятого поколения F-35, направив в Вашингтон предварительный запрос. Официальные переговоры начнутся позднее.

Чешское Минобороны направило США неформальный запрос на поставку 24 истребителей F-35, переговоры планируется начать примерно в середине октября, делегация уже готовится к отправке в Соединенные Штаты. Основным условием закупки американских самолетов чехи хотят выставить обязательное участие оборонных предприятий страны в реализации данного заказа.

О том, что Чехия намерена закупить американские истребители F-35, сообщалось еще в июле этого года, но тогда вопрос еще висел в воздухе, потому что у данной сделки было много противников. Видимо за прошедшее время данный вопрос был окончательно решен в пользу сторонников сделки, раз готовится подписание соглашения. В случае подписания контракта Чехия станет уже 10 европейским государством, выбравшим F-35 в качестве основного истребителя для своих ВВС.

В принципе, вопрос о поставке чехам истребителей можно считать уже решенным, в Вашингтоне не против, в компании Lockheed Martin только приветствуют выбор Праги. Осталось утрясти некоторые вопросы, в частности об участии чешских оборонных предприятий в производстве истребителей. Также пока неизвестно, в какую сумму обойдется Чехии закупка 24 F-35, так как неизвестно, что еще хотят кроме самих истребителей получить чехи.

В ВВС Чехии F-35 должны заменить арендованные в Швеции истребители JAS-39 Gripen. Получить новые самолеты в Праге планируют до 2027 года, так как именно тогда заканчивается аренда шведских истребителей.