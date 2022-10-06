Войти
Военное обозрение

Чехия направила в США предварительный запрос на закупку истребителей F-35

143
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Чехия начала процедуру закупки американских истребителей пятого поколения F-35, направив в Вашингтон предварительный запрос. Официальные переговоры начнутся позднее.

Чешское Минобороны направило США неформальный запрос на поставку 24 истребителей F-35, переговоры планируется начать примерно в середине октября, делегация уже готовится к отправке в Соединенные Штаты. Основным условием закупки американских самолетов чехи хотят выставить обязательное участие оборонных предприятий страны в реализации данного заказа.

О том, что Чехия намерена закупить американские истребители F-35, сообщалось еще в июле этого года, но тогда вопрос еще висел в воздухе, потому что у данной сделки было много противников. Видимо за прошедшее время данный вопрос был окончательно решен в пользу сторонников сделки, раз готовится подписание соглашения. В случае подписания контракта Чехия станет уже 10 европейским государством, выбравшим F-35 в качестве основного истребителя для своих ВВС.

В принципе, вопрос о поставке чехам истребителей можно считать уже решенным, в Вашингтоне не против, в компании Lockheed Martin только приветствуют выбор Праги. Осталось утрясти некоторые вопросы, в частности об участии чешских оборонных предприятий в производстве истребителей. Также пока неизвестно, в какую сумму обойдется Чехии закупка 24 F-35, так как неизвестно, что еще хотят кроме самих истребителей получить чехи.

В ВВС Чехии F-35 должны заменить арендованные в Швеции истребители JAS-39 Gripen. Получить новые самолеты в Праге планируют до 2027 года, так как именно тогда заканчивается аренда шведских истребителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Чехия
Швеция
Продукция
F-35
Gripen NG
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
25.07.2022
Чехия и Словакия закупят боевые машины пехоты CV90 Mk IV
21.02.2018
Военные новости: как США заменят советское оружие в Восточной Европе
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
30.03.2011
Какой же истребитель предпочтут индийцы?
17.11.2010
Американский ВПК ищет путь в Индию
14.05.2009
Нация без крыльев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 02:06
  • 1
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 06.10 01:41
  • 34291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 01:36
  • 2
Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую
  • 05.10 19:27
  • 4
"Зенитные танки" Gepard не могут эффективно применяться против БПЛА "Герань"
  • 05.10 16:56
  • 19
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 13:18
  • 45
Систему «свой-чужой» распространят на солдат
  • 05.10 11:19
  • 3
Народ и армия едины?
  • 05.10 10:50
  • 11
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100