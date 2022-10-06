Американская морская пехота может оказаться без десантных кораблей

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За последние четыре года Военно-морские силы США так и не смогли отремонтировать один из десантных кораблей. Превышение бюджета ремонта составило 99 млн долларов, и это минимальные цифры. Но даже несмотря на такие траты, корабль все еще не может эксплуатироваться.

В итоге, спустя почти пять лет ремонтных работ, командование Военно-морских сил США заявляет, что ему проще вывести корабль из эксплуатации, чем заниматься его ремонтом и далее.

Кроме того, ВМС США собираются вывести из эксплуатации еще 9 других десантных кораблей. Все они, как показали проверки, нуждаются в дорогостоящем ремонте. У некоторых кораблей осталось более десяти лет срока службы. Но Военно-морские силы США более не хотят расходовать средства на эти корабли.

Что интересно, главным эксплуатантом десантных кораблей являются не Военно-морские силы, а Корпус морской пехоты США. Он использует корабли для перевозки морских пехотинцев во время выполнения различных миссий в разных концах света. Выведение большого количества десантных кораблей из эксплуатации, разумеется, сразу скажется на боеготовности американской морской пехоты.

Как утверждают в Корпусе морской пехоты США, десантные операции очень значимы в контексте противостояния вероятному противнику. Силы морской пехоты могут рассредоточиваться в любой точке земного шара, оказывая впечатляющее воздействие на другие страны и предотвращая возможные конфликты. Однако списание десантных кораблей может оказать сугубо негативное воздействие на дальнейшие операции морской пехоты, считает командование КМП.

Между тем, десантные корабли-амфибии типа «Уидби-Айленд» должны были эксплуатироваться в течение 40 лет. Эти LSD были построены в 1980-х и 1990-х годах на ныне несуществующей верфи Lockheed Martin в Сиэтле. С тех пор прошло как раз почти сорок лет, так что срок эксплуатации кораблей подходит к концу. К 2024 году ВМС США собираются вывести из эксплуатации еще четыре десантных корабля. Как утверждает командование, они находятся в плохом техническом состоянии и требуют больших ресурсов для дальнейшего обслуживания.

С другой стороны, в том, что десантные корабли оказались в ненадлежащем состоянии, виноваты сами Военно-морские силы. На протяжении многих лет они откладывали техническое обслуживание кораблей, тем самым проблемы технического характера накапливались, состояние кораблей ухудшалось.

Впрочем, сократить количество десантных кораблей без позволения Конгресса США флот не может. Сейчас продолжаются дискуссии о будущем десантных сил ВМС. Если Конгресс так и не одобрит вывод кораблей из эксплуатации, флоту придется держать их в доках без возможности использования по прямому назначению.