Попытка Южной Кореи провести учения в ответ на ракетные пуски КНДР закончилась падением баллистической ракеты на военную базу

Источник изображения: topwar.ru

Попытка Южной Кореи и США продемонстрировать всю мощь вооружений в ответ на ракетные испытания Северной Кореи, чуть не закончилась трагедией, когда одна из запущенных южнокорейскими военными ракет "земля-земля" упала на территории военной базы. Об этом сообщило южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны республики.

США и Южная Корея приняли решение провести боевые пуски баллистических ракет в ответ на проводимые КНДР ракетные испытания. Всего в рамках начавшихся учений были запущены четыре ракеты класса "земля - земля" в сторону Восточного моря, что должно было продемонстрировать Пхеньяну решимость Сеула и Вашингтона совместно защищать суверенитет Южной Кореи. Однако учения пошли не совсем по утвержденному плану.

Во время пусков ракет, одна из них, вместо того, чтобы отправиться к назначенной цели, вернулась на базу Каннын на побережье Японского моря, где дислоцируется 18-е авиакрыло ВВС Южной Кореи, в результате чего вспыхнул большой пожар. Очевидцы сообщали о зареве, видном с большого расстояния, были слышны разрывы от детонации боеприпасов, также сообщалось о якобы работе ПВО, так как в небе были видны следы от взлетающих снарядов. Некоторые очевидцы произошедшего высказали мнение, что авиабазу атаковали северокорейские войска.

Источник изображения: topwar.ru

В то же время сами южнокорейские военные факт падения ракеты подтверждают, но заявляют, что ракета не взрывалась, а просто сгорела без детонации, поэтому и вспыхнул пожар, который был оперативно потушен. А грохот, который слышали местные жители, издала ракета при падении.

По данным агентства Yonhap, которое ссылается на военных, на территорию базы упала баллистическая ракета Hyunmoo-2. Жертв удалось избежать, пострадавших тоже нет, про разрушения ничего не говорится. Северокорейские военные, наверное, до сих пор в шоке от такого "мощного" ответа на ракетные испытания.