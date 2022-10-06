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Военное обозрение

Министерство обороны Великобритании принесло извинения за «неприемлемый» стандарт жилья для военных

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Великобритании было вынуждено принести извинения семьям военнослужащих после того, как выявились серьезные проблемы с жильём, предоставленным этим семьям. Стандарт жилья признан неприемлемым.

Полгода назад военное ведомство страны подписало с частным подрядчиком контракты на строительство жилья для военнослужащих на общую сумму в 650 миллионов фунтов стерлингов. Тогда официальные лица Минобороны Великобритании высоко отзывались об этих контрактах.

Однако после завершения строительства и въезда жильцов соцсети переполнились жалобами жителей на некачественную работу подрядчиков. Упоминаются такие недостатки, как отверстия в наружных стенах, входные двери без замков, утечки воды, неработающая канализация и случаи появления плесени.

Контракты, предусматривающие строительство 49 тысяч домов, должны были положить конец десятилетиям некачественных условий жизни десятков тысяч британских военнослужащих. Это была одна из причин нежелания людей идти служить в британскую армию.

Официальный представитель Минобороны страны Дэвид Боуден, принёс извинения семьям военнослужащих, которые не получили того, что им было обещано. В министерстве сейчас прорабатывается вопрос устранения проблем, с которыми столкнулись армейские семьи в новых домах. При этом не сообщается, почему на проблему обратили внимание, когда 0,65 млрд фунтов стерлингов уже были подрядчиком освоены.

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Великобритания
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