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Известия.ru

Российский ЗРК «Оса» уничтожил украинский Су-25

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В Донецкой Народной Республике в ходе проведения спецоперации расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» сбил самолет украинский штурмовик Су-25. Кадры работы комплекса показал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 5 октября.


Как отмечается, Су-25 пытался нанести удар с воздуха, но диверсанта заметили раньше с земли.

Корреспондент рассказал, что сверхскоростная ракета буквально «прошивает воздух» и без промахов сбивает воздушные цели украинских националистов.

Как отмечается, на одном месте зенитчики надолго не задерживаются. Они постоянно в движении, потому что боевики «ведут за ними целенаправленную охоту».

Зенитные ракетные подразделения работают на переднем крае. Сверхнадежный щит держит оборону круглосуточно и целиком контролирует небо над Донбассом. Защищает пехоту и мирных жителей от прямых ударов и воздушных диверсий украинских националистов, делится корреспондент.

20 сентября «Известия» также показали работу ЗРК «Оса» в зоне спецоперации. К работе также привлечен ЗРК «Бук», который может одновременно сопровождать до 300 целей и ликвидировать любого воздушного диверсанта: от беспилотника до самолета.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Оса-АКМ
Су-25
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
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