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Известия.ru

Коллективные силы ОДКБ отработали ликвидацию последствий биологического характера

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Учения коллективных сил ОДКБ в Казахстане
Учения коллективных сил ОДКБ в Казахстане.
Источник изображения: iz.ru

Военные силы государств участников Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые отработали мероприятия по ликвидации последствий ЧС биологического характера на совместных учениях в Казахстане. Об этом сообщает Минобороны России 5 октября.

Учения на казахстанском полигоне Матыбулак проходят с 3 по 7 октября. К практическим действиям привлекли новое подразделение в составе Коллективных сил ОДКБ — совместное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Основу данного подразделения составили российские специалисты научно-исследовательских подразделений и Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Министерства обороны России.

Начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения Игорь Богомолов заявил, что специалисты с поставленной задачей справились.

Общая численность участников учений в Казахстане составит более 6500 человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Основу российского контингента составляют подразделения Центрального военного округа.

3 октября в Казахстане стартовала активная фаза учений коллективных сил ОДКБ. Первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов отметил значение ОДКБ в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств, участвующих в организации. В текущем году основные мероприятия совместной подготовки проводятся в Центрально-Азиатском регионе, где ключевое влияние на развитие обстановки оказывает ситуация в Афганистане.

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Афганистан
Казахстан
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Минoбороны РФ
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Проекты
Военные учения
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