Отложенный призыв: кого ждут в армии в ноябре

Частичную мобилизацию и ежегодную призывную кампанию развели по срокам

Осенний призыв в 2022 году стартует на месяц позже обычного — 1 ноября, но завершиться должен по традиции к Новому году. Перенос сроков в Кремле объяснили желанием разгрузить военкоматы, которые сейчас заняты мобилизованными. «Известия» отвечают на самые популярные вопросы по осеннему призыву-2022 и поясняют, чем срочная служба отличается от частичной мобилизации.

Цифры и факты

Осенний призыв-2022 продлится с 1 ноября по 31 декабря.

Планируется направить на службу 120 тыс. солдат-срочников 18–27 лет.

Впервые отсрочку от службы получают представители IT-профессий.

Кроме этого, с 1 января 2023 года возрастает штатная численность военнослужащих (в том числе контрактников). Их будет на 137 тыс. человек больше.

Еще 300 тыс. человек были призваны в рамках частичной мобилизации. В основном это военнослужащие запаса 1-го разряда.

Срочная служба

30 сентября Владимир Путин своим указом впервые отложил начало осеннего призыва-2022 на 1 ноября. Решение вызвано перегрузкой военкоматов из-за частичной мобилизации, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что солдаты-срочники не привлекаются и не будут привлекаться к участию в СВО на Украине.

Со вторника, 4 октября, Минобороны открыло «горячую линию» для призывников. Получить ответы на все вопросы можно будет по телефонам +7(495) 498-96-96, +7(495) 498-96-97, +7(495) 498-96-98. Горячая линия работает по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.

Кто подлежит призыву в армию

По закону «О воинской обязанности и военной службе», призыв проходит дважды в год, на службу направляют граждан России мужского пола 18–27 лет. Согласно указу президента, осенью в армию направят 120 тыс. человек — это на 7,5 тыс. человек меньше прошлогоднего осеннего призыва и на 14 тыс. меньше, чем весной.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов Источник изображения: iz.ru

Сколько длится призывная кампания

В 2022 году осенняя призывная кампания сократится на 30 дней. Она начнется на месяц позже обычного, 1 ноября, а завершится 31 декабря. Повестку призывнику работники военных комиссариатов вручают лично в руки и под роспись. Их могут выдать как по месту жительства, так и по месту работы или учебы.

Сколько длится служба в армии

Служба по призыву длится 12 месяцев (или 18–21 месяц в случае альтернативной гражданской службы). По большей части новобранцы остаются в том же регионе, где были призваны. Исключения касаются ВМФ, частей РВСН и некоторых других.

Кто может получить отсрочку

Со 2 августа 2022 года на отсрочку могли претендовать некоторые айтишники. Для этого компания-работодатель должна была вовремя подать заявку на «Госуслугах», а профессия специалиста — входить в перечень из 195 профессий. Больше всего отсрочек было выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Татарстане. Чтобы получить отсрочку на весенний призыв-2023, нужно внести данные о сотруднике до 9 февраля 2023 года.

По закону же отложить службу в Вооруженных силах могут студенты дневных отделений и те, кто временно не годен по медицинским показаниям (от физической слабости до психических расстройств). Также отсрочка предоставляется гражданам, имеющим двух и более детей, или тем, кто ухаживает за немощным родственником.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров Источник изображения: iz.ru

Альтернативная служба

На альтернативную службу граждане могут претендовать, если их убеждения или вероисповедание противоречат службе в ВС, а также представители малочисленных коренных народов, ведущие традиционный образ жизни. Альтернативная служба длится дольше: 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев — в военных (но на гражданских должностях).

Служба по контракту

Вооруженные силы РФ в настоящее время комплектуют на смешанной основе: как за счет солдат срочной службы, так и с участием военнослужащих-контрактников. С 1 января 2023 года число штатных военнослужащих (в том числе контрактников) в стране увеличится. Указ об этом был подписан президентом в августе. Согласно документу, Вооруженные силы укрепят на 137 тыс. человек — до 1,150 млн.

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» полковника запаса Виктора Мураховского, на две трети число штатных военных возрастет именно за счет контрактников, еще треть могут составить добровольцы так называемых именных территориальных батальонов.

По планам Минобороны, к 2027 году число контрактников в российских ВС вырастет с нынешних 400 тыс. до 499 тыс. Стандартный первый контракт на военную службу заключается на срок от двух до пяти лет, однако в пунктах по набору военных сегодня чаще всего говорят о краткосрочных контрактах на три–шесть месяцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

300 тысяч мобилизованных

21 сентября указом президента в России была объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планировалось порядка 300 тыс. человек, или около 1% от общего российского резерва. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается.

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», она может быть общей и частичной. По данным госпортала «Объясняем.РФ», приоритетному призыву подлежат военнослужащие запаса, имеющие релевантный опыт. Прежде всего призывают рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50, а также старших офицеров до 55 лет. При этом «предельный возраст призыва» для рядовых и сержантов — 50 лет, для младших офицеров — 60, а для старших офицеров — 65. Прислать повестку могут как домой, так и на работу.

Солдат-срочников могут мобилизовать только после увольнения в запас. А вот те, кто недавно завершил службу по контракту, подлежат мобилизации «в приоритетном порядке». Срок службы для мобилизованных не установлен. Предполагается, что они вернутся домой по окончании СВО. Это касается и тех, кто к 21 сентября уже служил по контракту. В Минобороны пояснили, что основная часть мобилизованных перед отправкой к местам выполнения боевых задач пройдет трехнедельную переподготовку.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

Кого освободят от службы

Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию. Это специалисты в сферах IT, связи, медиа и финансов. Также часть подчиненных забронировали за собой организации, которые выполняют госзаказы и обеспечивают безопасность РФ, жизнедеятельность населения и т.д.

Избежать призыва могут:

работники компаний из области информационных технологий

сотрудники, обеспечивающие стабильность платежной системы и инфраструктуры финансового рынка

сотрудники операторов связи

работники системообразующих СМИ.

Ранее Госдума РФ одобрила законопроект о трудовых гарантиях для россиян, мобилизованных на военную службу, и добровольцев. За ними сохранится рабочее место, должность, а также социально-трудовые гарантии на весь период военной службы.

Также военным предоставляются кредитные каникулы. Попросить о них у банка можно до 31 декабря 2023 года. Также, как выяснили журналисты «Известий», призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида.

Мария Шаипова